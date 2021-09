Administração de Ipatinga apresenta ao Legislativo relatório de Gestão em Saúde

A Secretaria de Saúde de Ipatinga promoveu, na manhã desta quarta-feira (29), em audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal, a apresentação do relatório de gestão na área referente ao segundo quadrimestre de 2021. Durante o evento, foram observadas as normas sanitárias de prevenção em vigor contra a Covid-19.

Técnicos da Secretaria de Saúde mostraram as ações e o diagnóstico dos serviços da rede municipal desenvolvidos de maio a agosto de 2021. A exposição contemplou informações sobre montantes e fontes dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no quadrimestre, além de oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria e conveniada, comparando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Com relação ao total de receita arrecadada dos entes federados durante o período, foi contabilizado o ingresso de R$ 153.955.454,64 milhões, entre recursos federais, municipais e estaduais, com despesas de R$ 136.096.268,91 milhões, restando um saldo de R$ 17.859 milhões para investimento na saúde do município.

De acordo com o relatório financeiro do 2º quadrimestre de 2021, os valores e fontes de receita no período foram os seguintes: R$ 61.814.741,48 da União, R$ 12.430.871,31 do Estado e R$ 61.850.656,12 de recursos próprios do município.

“Graças a um trabalho organizado, criterioso e responsável, hoje já podemos mostrar com clareza os números de ações que executamos ao longo do 2° quadrimestre de gestão. Foram passos importantes e estruturadores, mas nossa equipe segue trabalhando diuturnamente, com dedicação e comprometimento, para levar uma saúde humanizada e de qualidade para toda a população de Ipatinga”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Cléber de Faria.