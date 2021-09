Administração de Ipatinga inaugura Centro de Treinamento para servidores municipais

A Prefeitura de Ipatinga inaugurou nesta sexta- feira (17), no prédio-sede do poder Executivo, um Centro de Treinamento para servidores. A unidade teve suas obras iniciadas no mês de maio e funciona nas dependências da Secretaria Municipal de Dados (SMD), no térreo da prefeitura.

INVESTIMENTO NÃO ONEROSO

O espaço, que antes estava subutilizado, servindo como depósito de materiais, passou por reforma e adaptações, e já está apto a atender os servidores em ocasiões de treinamento programado.

De acordo com os gestores da Secretaria Municipal de Dados, o Centro de Treinamento recebeu equipamentos modernos e também foi mobiliado sem ônus para os cofres públicos, já que foram utilizados materiais já disponíveis.

A SMD observa que a última sala de treinamento na sede do prédio existiu há 20 anos e foi desativada por falta de manutenção de gestões anteriores e devido a isso, os profissionais do serviço público ficaram sem treinamento devido à falta de um local mais adequado, e um dos fatores positivos das instalações no próprio prédio da prefeitura é que, para muitos dos trabalhadores, não haverá necessidade de maiores deslocamentos, bastando que desçam ao andar térreo.

EQUIPAMENTOS DE APOIO

O titular da SMD, Lucas Brum, explica que “a gestão atual do município está empenhada em atrelar economia e praticidade, sendo esta iniciativa um bom exemplo nesse sentido”. Ainda segundo ele, “este espaço deverá ser utilizado por todos os servidores municipais em ocasiões específicas, e nele estão à disposição importantes ferramentas tecnológicas”.

O Centro de Treinamento conta com diversos computadores, bancadas, cadeiras ergonômicas, ar-condicionado, lousa, aparelho de Datashow e também Smart TV para transmissões online. A ideia é que cerca de 400 servidores passem por treinamentos mensalmente.

O prefeito Gustavo Nunes entende que a iniciativa é de grande relevância. “Realizar treinamentos é uma das melhores formas de capacitar pessoas, e é possível, por meio dessa estratégia, mostrar a importância da preparação profissional, que sempre resulta em melhores resultados. Nosso objetivo primeiro é aperfeiçoar o atendimento ao munícipe. E, aproveitando um espaço e instrumentais já disponíveis, ao mesmo tempo sem gerar dispêndios extras aos cofres públicos”.