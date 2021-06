Agricultores de Timóteo participam do projeto Coisas da Roça

A Associação dos Agricultores Familiares de Timóteo (Agrifat) aderiu ao Projeto Coisas da Roça, realizado pelo Shopping Vale do Aço em parceria com a Unidade Regional da Emater e da Prefeitura de Ipatinga. O sabor e a qualidade das quitandas e dos produtos hortifrutigranjeiros estarão à disposição dos consumidores do Vale do Aço no próximo sábado (12), no principal shopping de Ipatinga, no horário de 10 às 16h, na área interna próximo ao setor do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

A participação da Agrifat conta com o apoio direto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Timóteo e da Emater local. Criada em 2018, a Agrifat tem cerca de 60 associados, que produzem e comercializam produtos sem agrotóxicos como hortaliças, raízes, tubérculos e processados como quitandas, doces e temperos caseiros. A produção, manuseio e exposição dos produtos seguem as orientações técnicas e as normas de boas práticas, tendo o acompanhamento técnico da unidade local da Emater.

Os agricultores familiares do município elogiaram a iniciativa dos organizadores do Projeto Coisas da Roça por disponibilizarem um espaço com excelente estrutura e localização para a exposição, divulgação e comercialização da produção dos pequenos agricultores de nove municípios. O projeto acontecerá todos os sábados alternando-se a participação dos municípios.