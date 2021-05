Agricultores Familiares de Ipatinga comercializam produtos no Shopping Vale do Aço

Ipatinga recebe a partir do dia 5 de junho, o Projeto Feira do Produtor Rural, uma parceria entre a PMI, o Shopping Vale do Aço e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater). O projeto tem como foco comercializar produtos saudáveis e de qualidade, direto das mãos do produtor para à mesa do consumidor, e ocorrerá sempre aos sábados.

A ação será realizada em um espaço dentro do shopping e trata-se de uma grande oportunidade para os agricultores familiares da região apresentarem seus produtos. A iniciativa é um importante divulgador do trabalho sustentável realizado pelos produtores.

“A pandemia atingiu também a agricultura familiar e fez os produtores se reinventarem. Esse projeto dará ao consumidor a oportunidade de conhecer o processo de fabricação e procedências dos produtos”, destacou o vice prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Alexsandro Espirito Santo.

A feira promete movimentar o shopping com produtos que são produzidos com todo cuidado e qualidade. Dentre os itens comercializados terão produtos orgânicos, verduras, legumes, hortaliças, frutas, ovos caipiras, cachaças, queijos, cafés, mel, quitutes e outros mais.

O projeto foi aberto aos produtores locais e regionais e já possui cadastramento de mais de 30 agricultores familiares. Lembramos ainda que agricultores interessados em participar do projeto devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Ipatinga ou a Emater. Contatos também podem ser feitos pelo telefone: (31) 3829-8077.