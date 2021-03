Alexandre Magno Advogados Associados comemora 11 anos

O Escritório Alexandre Magno Advogados Associados comemorou nesse domingo (14), 11 anos de atuação. A banca, que leva o nome de seu fundador Alexandre Magno, iniciou sua atividade em Ipatinga no ano de 2010. Hoje é um escritório de advocacia com soluções para pessoas físicas e jurídicas. Entre os serviços mais procurados estão: civil, saúde, trânsito, consumidor, trabalhista, previdenciário, imobiliário, bancário, digital, família, sucessão patrimonial dentre outros.

O escritório foi criado em 15 março de 2010, a partir da ideia de seu fundador, Alexandre Magno, de ter seu próprio escritório. Alexandre reuniu em Ipatinga uma equipe de profissionais que se tornou imprescindível para muitos clientes.

Com uma equipe altamente qualificada, o escritório traçou sua jornada focando em qualidade e tratamento personalizado de clientes. Seus profissionais participam do desenvolvimento econômico local, onde o cliente atua, ousando e inovando nas mais diversas áreas do direito e em variados setores econômicos.

“Diferentemente de outros escritórios que também oferecem serviços complexos, examinamos a demanda de clientes e seus parceiros de forma sistêmica. É assim a jornada de uma empresa em constante evolução, baseada no profissionalismo de pessoas, que contribuíram para o reconhecimento da Alexandre Magno Advogados Associados a nível nacional. O escritório tem hoje processos ativos em 30 cidades mineiras e nove estados do país”, afirma Magno.

E para comemorar esta data mais que especial, a equipe da Alexandre Magno Advogados Associados, participou de um almoço nesse domingo, com um cardápio preparado especialmente para a ocasião.

O evento foi realizado em um restaurante de Ipatinga, apenas para os colaboradores do escritório, e contou com todos os protocolos básicos, específicos e essenciais na prevenção do novo coronavírus.