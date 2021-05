Âncora da CNN: “Infelizmente a gente vai falar de notícia boa”

A âncora da CNN, Daniela Lima, após ter sido criticada por dizer que “apenas um policial morreu” na operação do Jacarezinho, cometeu uma nova gafe no ar e anunciou que “infelizmente” iria falar de notícia boa. A jornalista lamentou ter que dar uma informação sobre o saldo positivo do Brasil na geração de empregos no mês de abril.

O nome da jornalista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter com internautas criticando a postura de Daniela, que também se referiu à criação de 120 mil empregos com carteira assinada como algo “com valores não tão expressivos”.

“Agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos. Mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo em abril, mês passado, com a criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada”, disse Daniela.

Entre os que compartilharam o vídeo, está o deputado Eduardo Bolsonaro.

"Agora INFELIZMENTE a gente vai falar de NOTÍCIA BOA…"#RIPpress pic.twitter.com/VDBLTNl0rW — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 27, 2021

Com informações Pleno News