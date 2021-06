Anel de Fogo desta quinta pode ser o mesmo do livro de Josué

O céu do mês de junho ganhará contornos ainda mais belos nesta quinta-feira (10), quando ocorre um eclipse solar do tipo “anel de fogo”. O fenômeno aparece quando a Lua não consegue cobrir completamente o Sol ao passar entre o astro e o planeta Terra, deixando bordas luminosas atrás de si.

Segundo o site Pleno.News, o evento não será visível do Brasil, mas somente em grande parte do nordeste dos Estados Unidos, do Canadá e em regiões da Rússia, por um período de 3 minutos e 33 segundos.

Os brasileiros, contudo, poderão acompanhar o fenômeno por meio de transmissão ao vivo no Youtube.

UM REGISTRO BÍBLICO

Cientistas acreditam que o eclipse “anel de fogo” pode ter sido o mesmo fenômeno ocorrido há mais de 3 mil anos atrás, em batalha relatada no capítulo 10 do livro bíblico de Josué. Neste trecho, a Bíblia conta que o céu reagiu de forma impressionante a uma oração feita pelo líder israelita.

“No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: ‘Que o Sol pare sobre Gibeom, e a Lua, sobre o vale de Aijalom!’. O Sol parou e a Lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no Livro de Jasar? O Sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro”, diz os versículos 12 e 13.

Curiosamente, o físico Colin Humphreys, diretor de pesquisas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Graeme Waddington calcularam que um eclipse que teria ocorrido na mesma época, em 30 de outubro de 1207 a.C.

A descoberta pode ajudar a dar mais precisão a eventos da Antiguidade e ajustar os dados sobre a rotação da Terra, segundo informações da BBC.