Antonia Fontenelle usou seu Instagram para defender Regina Duarte e disparou contra a Globo, que excluiu a atriz do especial sobre os 70 anos das telenovelas no Brasil. Nos comentários de publicação em que a atriz cutucou a emissora, a loira disparou: “Esperar o que de uma emissora feita por essa gente nojenta, pedante e ingrata? Por isso estão derretendo”.

“O que seria da teledramaturgia brasileira sem Regina Duarte?”, questionou ainda Antonia Fontenelle. Na postagem, a atriz veterana disse que se sentia grata nos 70 anos da teledramaturgia brasileira por saber que suas personagens foram benéficas para todos e não apenas para ela.

“O maior sentimento que me invade nas comemorações dos setenta anos de telenovela é gratidão. A vida me deu oportunidades fantásticas de me jogar num trabalho que não beneficiou só a mim. A maioria dos brasileiros recebeu comigo um presente carregadinho de amor, de alegrias de identificação com as mais genuínas emoções humanas”, desabafou Regina Duarte.

Segundo o site Aaron Tura TV, Antonia Fontenelle saiu em defesa da atriz que encerrou a sua passagem pela Globo em fevereiro de 2020, quando assumiu o cargo de secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL). No entanto, ela não durou muito tempo no cargo. Em junho do mesmo ano, Regina Duarte foi exonerada, após causar polêmicas.

Recentemente, Antonia Fontenelle detonou Paulo Betti. Em uma publicação de Thiago Gagliasso, sobre a polêmica, a atriz mostrou toda a sua revolta e desabafou. “Esse cara é nojento, incoerente, o ideal seria não reproduzir e deixar esses demônios trevosos no limbo, lá é o lugar deles”, escreveu a loira.

Antonia Fontenelle fez referência à crítica de Betti ao goleiro Weverton, que fez um discurso emocionado sobre Deus após vitória do Palmeiras na Libertadores. No Twitter, o ator escreveu: “O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar pros cães. Explica muito o Brasil”.