Aos 80 anos, morre Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones

O baterista Charlie Watts, da banda Rolling Stones, morreu aos 80 anos nesta terça-feira (24), no hospital em Londres ao lado de sua família. A informação foi confirmada pelo agente do músico, Bernard Doherty, em comunicado para a imprensa britânica.

No início de agosto, Charlie Watts passou por um procedimento cirúrgico e informou que não poderia participar da próxima turnê dos Rolling Stones nos EUA. “Pela primeira vez, meu ritmo tem estado um pouco estranho. Tenho trabalhado duro para estar completamente bem, mas hoje eu devo aceitar os conselhos dos especialistas que isso vai demorar mais um pouco”, lamentou nas redes sociais.

O baterista prosseguiu no comunicado: “Com os ensaios começando em algumas semanas, isso é muito decepcionante para dizer o mínimo, mas também é justo afirmar que ninguém previu isso”.

Para o cargo de Charlie Watts na turnê, o músico Steve Jordan foi recrutado. Em 2004, o baterista dos Rolling Stones passou por um tratamento contra o câncer e Jordan assumiu as baquetas na ocasião.

Charlie Watts é baterista dos Rolling Stones desde 1963 e permaneceu no posto até o momento de sua morte. Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones o convidaram para entrar no grupo após vê-lo tocando blues na banda Blues Incorporated, ritmo de negros americanos pelo quais os jovens ingleses da época eram fascinados.

Com informações do The Guardian