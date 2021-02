Aparência de Faustão em programa ao vivo choca público

O apresentador Fausto Silva surpreendeu o público ao surgir 24 quilos mais magro no programa desse domingo (7). O comunicador, que deixará a Rede Globo no fim deste ano, emagreceu durante o tratamento de um edema linfático em uma de suas pernas.

A mudança no visual foi percebida pelo público que o acompanha. Isto porque os programas que tinham ido ao ar nas últimas semanas foram gravados antes do procedimento médico.

No mês de janeiro, quando passou uma temporada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e chegou a levantar suspeitas de que estava com Covid-19, Faustão passou por “sessões de desinchamento”. Ele conta que saiu de 114 quilos para 90 quilos.

“Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica. Agora estou super-bem, zerado, fazendo ginástica”, disse ao site Notícias da TV.

O edema linfático, ou linfedema, acontece quando alguma insuficiência no organismo provoca a retenção de líquidos, o que gera inchaço, podendo até desenvolver úlceras na área afetada. Um dos tratamentos utilizados é justamente a drenagem do líquido retido.