Aperam abre vaga para Supervisão de Operação em Timóteo

A Aperam South America, de Timóteo, está com vaga aberta para profissional com formação em engenharia elétrica para atuar como supervisor em subestação de alta tensão. Os interessados devem ter experiência consolidada em operação de subestações de baixa, média e alta tensão, manobras elétricas, gestão de pessoas, instrumentação e automação. São desejáveis ainda conhecimentos de informática, conhecimento e aplicação de CCQ e experiência com manutenção elétrica.

O cargo é para atuação em período integral e entre as atribuições da vaga está a orientação técnica da equipe sobre os procedimentos, acompanhamento e gestão das atividades realizadas nas subestações, promoção de melhoria contínua dos equipamentos elétricos, acompanhamento de manobras de alta tensão, entre outras.

As candidaturas podem ser feitas diretamente pelo LinkedIn da Aperam no link: https://www.linkedin.com/jobs/view/2421540195/?refId=wNNXhs%2B7Rq22rLOxTWEi9A%3D%3D

Em 2020 a Aperam foi listada no ranking nacional de Lugares Incríveis para Trabalhar elaborado pela FIA Employee Experience (FEEx). A empresa tem as pessoas entre seus principais pilares norteadores e valoriza a inclusão e a diversidade em toda a sua operação.