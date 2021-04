Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata neste sábado, em Ipatinga

O grupo Guerreiros Voluntários B38, de Ipatinga, incluiu a cidade entre os mais de mil municípios que farão carreatas, no próximo sábado (1º), autorizando o presidente Jair Bolsonaro a agir nos limites da Constituição e pelo voto impresso auditável. Com aval da direção do movimento B38 Brasil, a coordenação local está organizando a concentração de veículos, a partir das 8h, na BR 381, nas proximidades do morro da Usipa e do hipermercado Mineirão.

De acordo com o coordenador geral do grupo, Joel Souto, a estratégia é percorrer as principais avenidas para que a população envie ao presidente o ‘sinal autorizativo’ que ele pediu. “Será uma grande festa verde e amarelo, deixando bem claro o nosso sinal, nesta manifestação pacífica e ordeira, da qual também participarão várias caravanas das cidades vizinhas”, comentou o coordenador, lembrando que o encerramento da carreata será com um buzinaço, na área da Maria Fumaça, no Novo Centro.