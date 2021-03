Assembleia Metropolitana do Vale do Aço elege Mesa Diretora

Os membros da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) compareceram na última sexta-feira (26) para a reunião ordinária do colegiado, órgão superior de decisão da Gestão Metropolitana. Um os principais pontos foi a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022. O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, foi eleito por unanimidade ao cargo de presidente durante a sessão da Assembleia.

O prefeito e presidente da Assembleia Metropolitana, ao tomar posse do cargo de presidente, destacou a relevância do colegiado e enfatizou a necessidade do trabalho integrado dos municípios da região. Em reunião, o prefeito ainda pontuou a parceria efetiva com os prefeitos de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo. O deputado estadual e presidente no exercício anterior da Mesa Diretora, Celinho do Sinttrocel, agradeceu aos membros pela abertura dada a ele nos anos em que ocupou a presidência e também salientou que continua comprometido com a RMVA, com a Assembleia e com as pautas defendidas por ela.

PRESTAÇÃO DE CONTAS E PLANEJAMENTO

O colegiado, formado pelos prefeitos e presidentes de Câmara da RMVA junto aos representantes do Governo e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, decidiu por prioridades da região a serem trabalhadas neste ano de 2021. Foram estabelecidos como foco de trabalho o processo de duplicação da BR-381, a expansão do Aeroporto Regional do Vale do Aço, projeto de integração do transporte público, estudo de metropolização dos municípios do Colar Metropolitano e apoio ao Projeto de Lei n.º 50/ 2020, que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMVA, de autoria do deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Metropolitana, Celinho do Sinttrocel.

Com os preceitos do acesso à informação e transparência, a equipe da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) apresentou o balanço de dois de gestão aos membros da Assembleia, tendo como destaque a reestruturação do órgão e o desenvolvimento de programas como o Minas Reurb (regularização fundiária), Minas Livre para Crescer (desburocratização) e #VemPraMinas (atração de investimentos). Os técnicos da Agência ainda apresentaram o planejamento de ações para este ano, que vão ao encontro das prioridades estabelecidas na reunião da sexta-feira.