Assistência Social de Fabriciano convoca empresários para o combate ao trabalho infantil

Na próxima quinta-feira (8), a Secretaria de Governança de Assistência Social de Coronel Fabriciano promoverá um debate com empresários, proprietários de trenzinhos, autoridades e especialistas da área social. O tema do encontro é o Enfrentamento ao Trabalho Infantil e a Rede de Profissionalização e o Trabalho Protegido na Adolescência.

A reunião é parte de uma série de ações da campanha de mobilização junto à população, rede de serviços sócio-assistenciais e sistema de garantia de direitos, em decorrência do mês de enfrentamento ao Trabalho Infantil, lembrado mundialmente em 12 de junho.

A secretaria se mantém empenhada no esforço de combater o trabalho infantil na cidade e, para isso, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), vem promovendo ações de sensibilização da sociedade com o objetivo de romper com a violação de direitos tendo em vista garantia à proteção das crianças e adolescentes que se encontram em condições consideradas de trabalho infantil, pois estão fora das escolas ou dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

A secretaria decidiu envolver o empresariado nas discussões e encaminhou convites para que participem do encontro. Segundo Flávia Félix, gerente de Proteção Social Especial, os empresários têm a responsabilidade de garantir o trabalho protegido e integrar a rede de proteção social aos adolescentes.

“Os empresários podem contribuir não doando itens para venda como balas e outros. É importante deixar claro que, assim como os empresários, os moradores da comunidade não devem realizar doações para crianças e adolescentes, pois isso contribui para o processo de permanência nas ruas, bem como para a venda no semáforo e demais espaços públicos” diz.

Segundo Flávia, é importante ressaltar que a doação de marmitex em portas de restaurantes também favorece a continuidade das crianças nas ruas, as colocando em risco. Essas formas de exposição devem ser comunicadas aos órgãos de garantia e proteção de direitos como: Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência, Centro de Referência Especializado de Assistência, entre outros. Além disso, o empresariado possui alternativas legais de ocupação desses adolescentes, como o Programa do Primeiro Emprego e o Jovem Aprendiz.

ACOMPANHAMENTO

O Creas é o equipamento público da Política de Assistência Social que realiza o acompanhamento às famílias e indivíduos que vivenciaram ou vivenciam situações de violação de direitos. A psicopedagoga e especialista em monitoramento e avaliação em políticas públicas, Sandra Pereira de Sousa, Coordenadora do Creas, afirma que o enfrentamento ao trabalho infantil demanda a participação de todos.

“A gente precisa considerar as raízes do trabalho infantil, que têm como fundo a desigualdade social. Em parceria com o empresariado e a sociedade, conseguiremos fazer esse enfrentamento”, disse. A rede de profissionalização está no centro das ações que visam fomentar os programas de aprendizagem profissional como alternativas de oportunidades.

“Nós precisamos sensibilizar o mercado de trabalho para superar as práticas seletivas que agudizam essa parcela da sociedade, que fica à margem do mercado formal. Só assim conseguimos quebrar esse ciclo de desigualdade, de alta taxa de desemprego e gerar melhores oportunidades com trabalho protegido”, concluiu Sandra.

Serviço:

O encontro da Assistência Social será no dia 08/07 (quinta-feira), às 9 horas, no Auditório do Centro Administrativo Mariano Pires Pontes, Rua Rubi, 63, Bom Jesus.