Assistência Social de Ipatinga promove capacitação para gestores

A Secretaria de Assistência Social de Ipatinga promoveu, na tarde destas quarta e quinta-feira (20 e 21), uma reunião de capacitação com a participação dos novos gestores que integram a pasta. O encontro aconteceu no auditório da subseção local da OAB-MG. A ideia é aprimorar a gestão de recursos e políticas públicas desenvolvidas na área para melhor atendimento à população do município.

A secretária de Assistência Social, Jany Mara, ressaltou que ofertar os serviços com eficiência, “primando pelo zelo, agilidade e humanização”, é a meta da administração, segundo recomendação do chefe do Executivo. A titular da pasta salienta ainda que a política de assistência é de fundamental importância para as camadas mais vulneráveis da sociedade e, nesse sentido, tornar os serviços mais acessíveis é a proposta principal.

Com foco nesse direcionamento, nos próximos dias todos os funcionários da pasta vão passar por treinamento. “Estamos priorizando o diálogo interno, e podemos assim construir condições de trabalho mais adequadas e dignas aos nossos profissionais”, explica a secretária.

No primeiro encontro, participaram diretores do Departamento de Proteção Social e Especial, Proteção Social Básica, Departamento das Políticas de Assistência Social e todos os gerentes das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), além dos gerentes de seção da média e alta complexidade.