Avenida Kiyoshi Tsunawaki no Cariru, em Ipatinga, terá trânsito desviado por rota alternativa

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) de Ipatinga, informa que vai realizar a partir dessa quinta-feira (7) o recapeamento de mais uma via de trânsito estratégica na malha urbana do município. A ação acontece em novo trecho da avenida Kiyoshi Tsunawaki, desde o bairro Bela Vista até o Bom Retiro, o que implica em mudanças no fluxo normal de veículos, que passarão a usar temporariamente uma rota alternativa na região.

De acordo com a Semop, a previsão é de que as obras de melhoria do asfalto durem em torno de 15 dias, sendo que neste período a pista estará interditada nos dois sentidos. Os motoristas deverão adotar um trajeto provisório até a conclusão dos serviços.

No sentido Bela Vista/Horto, os veículos passarão pela avenida 26 de Outubro a partir do trevo Kebra-Kebra, na entrada do Bela Vista, subindo em direção à sede da APAE, na avenida 26 de Outubro. Em seguida, percorrerão a avenida Usiminas, junto ao rio Piracicaba, até alcançar a rua Gaspar de Lemos, que leva ao posto de saúde do Bom Retiro.

Durante o período das obras, a rota também deverá ser obrigatoriamente alterada no sentido Bom Retiro/Bela Vista e a Unidade I do HMC. Os veículos devem se deslocar pela avenida Usiminas, junto ao rio, a partir da rua Gaspar de Lemos. Dali vão ter a opção de seguir na via até o HMC 1 ou pegar a avenida 26 de Outubro, no Bela Vista, saindo no trevo do antigo Kebra-Kebra.

O asfalto existente no local apresenta uma série de problemas, evidenciando a importância da recuperação da pista.

A Prefeitura de Ipatinga orienta os motoristas que trafegam pela região a redobrarem sua atenção, deslocando-se em velocidade de segurança e observando as sinalizações e orientações dos agentes de trânsito. A Semop ressalta ainda que está tomando todas as medidas para agilização dos trabalhos e amenização dos transtornos durante o período de execução dos serviços.