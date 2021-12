Por questões estéticas, paisagísticas e também de segurança no trânsito, prevenindo acidentes, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) adiantou nesta quarta-feira (8) que será executada uma operação de poda de árvores na avenida Macapá, no bairro Veneza, no próximo domingo (12).

A prefeitura informa que em virtude do trabalho serão interditadas as duas pistas da via urbana, e pede para que motoristas fiquem atentos à sinalização. Enquanto os trabalhadores estiverem atuando, o trânsito será direcionado para as ruas paralelas, Campinas e Laguna, a partir dos semáforos existentes nos sentidos Veneza-Centro e Veneza-Jardim Panorama.

De acordo com a Sesuma, uma equipe de 42 pessoas estará mobilizada para que o trabalho seja acelerado. A previsão é de que a poda seja concluída ainda no domingo, desenvolvendo-se de 7h até as 16h.

NORMAS TÉCNICAS

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Valter Martins, ressalta que há procedimentos técnicos importantes que devem ser observados para a supressão, podas de formas corretas e até mesmo plantio de árvores, sendo por isso vedada a ação autônoma, sem que o poder público seja comunicado ou conceda autorização.

O Departamento de Meio Ambiente (Demam) é responsável pela autorização das podas, supressões ou plantios nos espaços públicos. Em caso de infrações identificadas, o infrator estará sujeito a aplicação das penalidades previstas em legislação específica, levando-se em conta uma série de fatores que representem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Caso algum morador detecte riscos iminentes de árvores, dentro ou fora do imóvel, deve entrar em contato com a Seção de Parques e Jardins (Sepaj) pelo telefone 3829-8517, ou pelo e-mail: sepaj.pmi@gmail.com. O solicitante deve encaminhar documento pessoal, documento do imóvel, fotos da árvore (mesmo na calçada) e justificativa para sua retirada.

As podas e outras ações de melhorias como tapa-buracos e limpeza urbana estão sendo realizadas por toda a cidade, de acordo com cronograma pré-agendado.