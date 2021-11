Às 9h05 da próxima quarta-feira, 1º de dezembro, aterrissa no Aeroporto Regional do Vale do Aço uma aeronave ATR da Azul Linhas Aéreas, vindo de Belo Horizonte trazendo diretores da companhia, autoridades estaduais e federais. Em seguida inicia-se uma rápida cerimônia organizada pela Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso, marcando a reinauguração do aeroporto após a sua reforma.

A partir de então, serão retomados os cinco voos comerciais diários para a capital mineira, de segunda a sexta-feira e três aos finais de semana. O aeroporto esteve fechado desde maio do ano passado para restauração do pavimento, ampliação da sala de embarque e das duas taxiways do pátio de aeronaves.

Segundo o superintendente da Infraero, Ronan Fernandes, as melhorias no aeroporto terão continuidade, agora sob gestão da empresa aeroportuária federal, através de convênio firmado com o Governo do Estado de Minas Gerais.

O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, Flaviano Gaggiato, informa que está sendo desenvolvido projeto para expansão do aeroporto regional. “Em futuro próximo além da construção de outro amplo terminal de passageiros, também será implantado um terminal exclusivo para cargas aéreas”.

Você verá imagens e informações mais detalhadas neste final de semana no CARTA DE NOTÍCIAS TV no YouTube, Cos.TV, Instagram e Facebook.

O Vale do Aço é região importante para a Azul porque detém uma demanda sempre aquecida tanto por parte da população local quanto por conta das siderúrgicas e outras indústrias que movimentam a economia local.

Com a retomada dessa rota, segue em crescimento a relevância do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para a operação da Azul, de onde os clientes podem se conectar a voos diretos para 36 outros destinos. Minas Gerais também se consolida estrategicamente por abrigar a maior parte dos Serviços de Atendimento ao Cliente da Azul, o chamado Azulcenter, além do Hangar da Pampulha, reconhecido pela sua expertise na manutenção de aeronaves modelos Embraer e ATR.

Criado em 1959 e em operação com voos regulares desde 1977, o Aeroporto de Ipatinga (SBIP) foi projetado pela Usiminas, inicialmente para servir aos funcionários da siderúrgica. Situado a 7 quilômetros de Ipatinga, em Santana do Paraíso, o aeroporto atende à Região Metropolitana do Vale do Aço e ao colar metropolitano, onde se concentram grandes indústrias, como Usiminas, Cenibra, Aperam e ArcelorMittal.