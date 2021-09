Azul voltará a operar voos comerciais a partir de dezembro em Ipatinga

Com as obras sendo finalizadas no Aeroporto Regional do Vale do Aço, a Azul pretende operar, a partir de 1° de dezembro, voos comerciais diários para a capital mineira. O aeroporto está fechado desde maio do ano passado para restauração do pavimento e das duas taxiways do pátio de aeronaves e tem previsão para liberação em outubro. A informação foi divulgada pela companhia nesta sexta-feira (17).

“Essa é uma região importante para a Azul porque detém uma demanda sempre aquecida tanto por parte da população local quanto por conta das siderúrgicas que movimentam a economia local. Agora, a região do Vale do Aço volta a estar conectada à capital BH com voos que contemplarão todos os períodos do dia” afirma Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Com a retomada dessa rota, segue em crescimento a relevância do Aeroporto de Belo Horizonte para a operação da Azul, de onde os Clientes podem se conectar a voos diretos para 36 outros destinos. Minas Gerais também se consolida estrategicamente por abrigar a maior parte dos Serviços de Atendimento ao Cliente da Azul, o chamado Azulcenter, além do Hangar da Pampulha, reconhecido pela sua expertise na manutenção de aeronaves modelos Embraer e ATR.

AEROPORTO

Criado em 1959 e em operação desde 1977, o Aeroporto de Ipatinga (SBIP) foi projetado pela Usiminas, inicialmente para servir aos funcionários da siderúrgica. Situado a sete quilômetros de Ipatinga, em Santana do Paraíso, o aeroporto atende à Região Metropolitana do Vale do Aço e ao colar metropolitano, onde se concentram grandes indústrias, como Usiminas, Cenibra, Aperam e ArcelorMittal.

Devido à sua localização, o aeroporto tem uma boa parcela de contribuição no crescimento da Região do Vale do Aço, sendo uma das principais formas de acesso de empresários e funcionários dos complexos industriais locais. Desde 2019, o equipamento passou por algumas interdições temporárias devido às condições precárias das pistas até maio de 2020, quando foi completamente fechado. Foram realizados reparos, mas desde então o governo buscava apoio financeiro para intervenções robustas e definitivas no local.