Bairro Cidade Nova em Paraíso receberá melhorias de infraestrutura

Até o fim de 2021, o bairro Cidade Nova receberá uma série de melhorias de infraestrutura. As obras que serão entregues à comunidade atendem a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre o município, o Grupo Landaeta (do ramo de empreendimentos imobiliários) e o Ministério Público. Na tarde dessa quarta-feira (14/07), o prefeito Bruno Morato esteve no Cidade Nova, na companhia do vice, Oliveirinha, do secretário municipal de Governo, Leandro Anício, e de representantes do Grupo Landaeta, para vistoriar áreas do bairro que receberão melhorias de infraestrutura. Bruno Morato detalhou as obras que serão realizadas.

“Visitamos o terreno da rua 50, onde será construída uma escola municipal, com a adesão do município ao projeto Mãos Dadas. Agora, começará o trabalho de terraplanagem para receber a escola. Também na rua 50, já começou uma obra de drenagem, para resolver um antigo problema de alagamento em épocas de chuva. E, em breve, terá início uma obra de paisagismo no Cidade Nova, que vai contemplar o canteiro central do bairro, onde será feita uma obra de jardinagem, uma pista de caminhada, a Praça da Bíblia e a praça onde hoje há os equipamentos de atividade física ao ar livre”, destaca o prefeito.

O projeto Mãos Dadas ao qual o prefeito se refere é um programa lançado pelo governo de Minas em março deste ano, que transfere para os municípios a gestão dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Com a adesão de Santana do Paraíso confirmada, o município vai receber, do governo do Estado, R$ 5,25 milhões para construir uma escola municipal, que será erguida no Cidade Nova. Com este recurso, a Administração Municipal terá fluxo de caixa e poderá construir outra escola, provavelmente no bairro Parque Caravelas.