Banco de Alimentos de Ipatinga promove campanha para arrecadar donativos

O Banco de Alimentos de Ipatinga está retomando as atividades ligadas à segurança alimentar, em benefício das camadas mais vulneráveis da população. De acordo com Glaucilene Garcia, assistente social lotada no setor, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está mobilizada na busca de parcerias especialmente com os setores supermercadistas e de hortifrutigranjeiros para captação de alimentos.

Os donativos recolhidos serão direcionados às famílias atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e entidades sociais cadastradas.

O Banco de Alimentos encontrava-se inoperante há quase um ano. Com a volta do funcionamento, a pretensão do governo municipal é que sejam realizadas campanhas em várias etapas durante o ano. Para os meses de maio, junho e julho, o tema escolhido é “Boa Ação é Doação”. Aqueles que se dispuserem a encampar a iniciativa poderão participar com doações de alimentos não-perecíveis, materiais de higiene pessoal e limpeza.

A secretária municipal de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu, destaca a importância da ação. “A retomada do Banco de Alimentos é de extrema valia para o município e para as pessoas que são assistidas, e poder contar com a sociedade e estabelecimentos comerciais nesta ação solidária engrandece ainda mais o ato de ajudar, principalmente durante esse período da pandemia em que muitas famílias foram economicamente afetadas”.

Os estabelecimentos comerciais que desejarem se tornar parceiros devem entrar em contato pelo telefone (31) 3829-8705. A proposta é que eles também disponibilizem pontos de coleta em suas instalações.

DESTINAÇÃO

As doações recebidas serão repassadas a mais de 40 instituições cadastradas no Banco de Alimentos, conforme necessidade. Para estarem aptas a receberem os gêneros alimentícios, as entidades precisam estar regularizadas junto à Prefeitura de Ipatinga, além de passar por avaliação técnica social e nutricional realizada pela equipe do Banco de Alimentos.