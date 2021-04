Barroso acusa Gilmar Mendes de ‘manipular a jurisdição’ ao ‘sentar em cima’ de processo

Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes voltaram a bater-boca em uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (22). Barroso acusou Mendes de ‘manipular a jurisdição’ ao ‘sentar em cima’ do processo sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos casos que envolvem o ex-presidente Lula (PT).

“Vossa Excelência sentou em cima da vista por dois anos e ainda se acha no direito de ditar regra para os outros”, disse Barroso.

Barroso disse mais: “Vossa Excelência cobra dos outros o que não faz. Fica criticando o ministro Fachin depois de ter levado dois anos com o processo embaixo do braço, esperou a aposentadoria do ministro Celso, manipulou a jurisdição. Ora, depois vai e acha que pode ditar regra para os outros”.

Em seguida, Gilmar Mendes provocou: “Vossa Excelência perdeu, perdeu”.

Com o acirramento da discussão, Fux resolveu encerrar a sessão. “Me perdoem, não gosto de cassar a palavra de ninguém, não gosto de cassar as palavras dos colegas, mas está encerrada a sessão”, disse Fux, cortando os microfones de todos em seguida.

Para Barroso, as manobras de Gilmar Mendes atropelaram o relator Edson Fachin. Mendes insistiu em manter o julgamento sobre a suspeição de Moro mesmo depois que Fachin anulou os processos por incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba, uma outra manobra para tentar blindar o ex-juiz.

Com informações de Pleno News e Estadão