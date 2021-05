Beneficiários da Prefeitura de Timóteo podem ter benefícios suspensos por falta da “Prova de Vida”

Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Timóteo que não realizaram a Prova de Vida em 2021 poderão ter os salários bloqueados no próximo dia 7. A informação é da Secretaria de Administração e Gestão que neste ano promoveu a atualização cadastral pela internet no período de 07 a 30 de abril deste ano. Os beneficiários também foram contatados por e-mail e por telefone também. A medida visava evitar a exposição de aposentados e pensionistas à aglomeração e preservar a saúde deles em virtude da pandemia por Covid-19.

Quem não tinha acesso à internet para fazer o cadastro teve a oportunidade de fazê-lo por agendamento prévio por telefone na própria Secretaria de Administração. Quem não apresentou a Prova de Vida deve apresentar nesta semana no setor de Recursos Humanos todos os documentos (original e Xerox) de comprovante de endereço, CPF, identidade, documentação de dependentes (se houver), além do extrato atualizado de pagamento do INSS. O horário de atendimento é das 12h às 18h.

De um total de cerca de 500 aposentados e pensionistas, aproximadamente 150 pessoas se omitiram em fazer a Prova de Vida, procedimento essencial para continuar recebendo a complementação salarial da Prefeitura de Timóteo. Segundo a Secretaria de Administração, aposentados e pensionistas que não atualizaram os dados terão o pagamento suspenso até que regularize sua situação.

ATUALIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO

A Secretaria de Administração adiantou ainda que alguns aposentados e pensionistas poderão ter o valor da complementação atualizado, haja vista que o cálculo da complementação leva em conta a diferença entre o valor da remuneração no período da ativa e o valor do benefício recebido do INSS. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, o telefone de contato é o (31) 3847-4715.