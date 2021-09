Beneficiários suplentes do Planalto I e II em Ipatinga tem até quinta-feira (23) para entregar documentação

A Prefeitura de Ipatinga adverte que os beneficiários suplentes do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), candidatos ao empreendimento Planalto I e II – 496 apartamentos já em adiantada fase de construção -, têm somente até a próxima quinta-feira (23) para entregar ao governo municipal a documentação exigida para análise da Caixa Econômica Federal.

Nesta etapa estão sendo convocados apenas os suplentes enquadrados pela Caixa como compatíveis e relacionados aos números 848 a 991, classificados conforme ordem de sorteio, critérios e requisitos.

No térreo da prefeitura, funcionários do Departamento de Habitação estão recebendo e dando encaminhamento à documentação das pessoas que constam na listagem publicada no Diário Oficial do Município do dia 31 de agosto.

A Secretaria de Planejamento orienta: caso o candidato não possa comparecer na data e horário determinados na correspondência, deve entrar em contato com o Departamento de Habitação por telefone (3829-8182 ou 3829-8415), sob pena de perder a oportunidade de se beneficiar com as moradias.

OS APARTAMENTOS

Os 496 apartamentos são distribuídos em dois condomínios, Residencial Planalto I (16 blocos, 256 unidades habitacionais) e Residencial Planalto II (15 blocos, 240 unidades habitacionais), totalizando 31 blocos de apartamentos com 16 unidades cada.

As unidades habitacionais têm área privativa de 41 m², com dois quartos, sala conjugada com a copa, cozinha conjugada com a área de serviços, e banheiro. A área do Condomínio é composta por via externa para acesso, guarita, ruas internas, área de resíduos sólidos (ARS) secos e molhados, área de playground e academia ao ar livre, centro social, quadra e vagas de garagem.