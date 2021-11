Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro ironizou as prévias do PSDB após a confusão ocorrida ontem (21). Sem citar o nome da sigla, Bolsonaro criticou o “voto eletrônico” que iria definir o candidato do PSDB.

A definição do candidato tucano à presidência seria definida por votação remota, utilizando um aplicativo próprio do PSDB. No entanto, problemas de instabilidade fizeram com que o partido suspendesse o procedimento.

“O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias”, afirmou em nota o PSDB.

Ao comentar o episódio, Bolsonaro riu da situação.

“Eu não vou falar disso porque não tenho nada a ver com o outro partido. Mas deu uma confusão em São Paulo ontem. É o tal do voto eletrônico”, destacou.

O presidente também falou sobre as urnas eletrônicas brasileiras e disse que, com a participação das Forças Armadas na inspeção das urnas, “fica quase impossível uma fraude” nas eleições de 2022.

“O ministro Luís Roberto Barroso emitiu uma portaria e convidou umas dez instituições. Entre elas, uma tal de Forças Armadas, para participar do sistema das eleições do ano que vem […] Então, nós vamos participar da primeira fase lá, do código fonte até a sala secreta. Não vai ter problema. O ideal é o voto no papel, mas agora fica quase impossível uma fraude”, apontou.

Fonte: Pleno.News