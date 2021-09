Bolsonaro sanciona lei que abre crédito para obras do metrô de Belo Horizonte

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, hoje (30), o projeto de lei que abre crédito de R$ 2,8 bilhões para obras do metrô de Belo Horizonte e para a conclusão do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A sanção ocorreu durante cerimônia alusiva aos mil dias do governo e que faz parte do Setembro Ferroviário, na capital mineira, com a presença de diversas autoridades.

Com a verba, será possível concluir o processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que possibilitará a ampliação das Linhas 1, já em operação, e a construção da 2. Além dos recursos da União, o governo de Minas Gerais vai aportar outros R$ 428 milhões para viabilizar o investimento – elevando o aporte para R$ 3,2 bilhões.

Os investimentos totais estão estimados em R$ 3,7 bilhões e serão complementados pela iniciativa privada, que terá o direito de explorar a concessão dos serviços. O repasse é fruto de um acordo alinhado entre os Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR), da Infraestrutura (Minfra) e da Economia (ME) com o Governo do Estado de Minas Gerais em agosto.

“É um passo muito importante para a história de Minas Gerais. É um presente que estamos dando ao estado que irá resolver o problema de mobilidade urbana, além de aumentar a qualidade de vida das pessoas que passam pelo local”, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O andamento do projeto está atrelado à cisão da CBTU Belo Horizonte e da CBTU Brasil, com edital para concessão do metrô previsto para o início de 2022. As obras ficarão a cargo da companhia, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

CONCESSÃO

As intervenções previstas após a concessão envolvem reforma de estações, compra de trens novos equipados com ar-condicionado e diversas atualizações tecnológicas, melhorando a qualidade do serviço prestado à população e dando mais conforto, acessibilidade, segurança e maior regularidade nas viagens.

A Linha 1 do metrô de Belo Horizonte liga Contagem, na Região Metropolitana, à capital mineira. São 28,1 quilômetros de extensão e 19 estações para passageiros. Adicionalmente, a Linha 1 será ampliada até a Estação Novo Eldorado, em Contagem, agregando aproximadamente 1 quilômetro à extensão da linha.

Já a Linha 2 deverá ser construída para ligar o Bairro Calafate à região do Barreiro, ambos em Belo Horizonte. Ela terá aproximadamente 10 quilômetros de extensão e sete estações, conectando o Barreiro à Linha 1 na estação Nova Suíça.