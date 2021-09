Bombeiros homenageiam vítimas do atentado de 11 de setembro

No aniversário de 20 anos dos atentados de 11 de Setembro, o maior ataque terrorista da história, com a morte de milhares de pessoas nos Estados Unidos, bombeiros Civis e Militares se reuniram no sábado (11), em Ipatinga (MG), para homenagear as vítimas, dentre elas 300 bombeiros quando escalavam 110 lances do World Trade Center na tentativa de salvar as pessoas que estavam nos edifícios. O encontro foi organizado pelo vereador de Ipatinga, Coronel Silvane Givisiez que ressaltou que as consequências daquele ataque ainda são sentidas até hoje, reforçando que todos os dias bombeiros colocam a própria vida em risco em prol do próximo.

Esse foi o l Encontro Regional de Bombeiros, reunindo civis e militares de várias regiões do Estado. Visto como um marco na história das categorias, a reunião teve como objetivo integrar e discutir assuntos pertinentes às atividades afins, considerando a missão de proteger a população.

O evento foi realizado no auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa), e teve início com a oração do Pastor Max Mauro, tenente-coronel Reformado no Estado de Tocantins, além de um vídeo alusivo ao ataque, destacando o ato heróico dos bombeiros. Um dos convidados, o tenente-coronel, Alexsandro Carlos de Oliveira Nunes, comandante do 11º BBM, fez questão de frisar a parceria e a importância dos bombeiros civis como aliados. Ele relatou uma das várias experiências que teve numa ação socorrista.

Em 2018, Nunes seguia para atender uma suspeita de risco na barragem Sul Superior em Barão de Cocais. Próximo à Ponte Torta, na BR-381, deparou com um acidente envolvendo dois motociclistas. As vítimas sofreram fraturas expostas. “Estávamos em um Fiat Siena, com grandes dificuldades para realizar o socorro. Quem nos auxiliou, foi uma guarnição com bombeiros civis de João Monlevade. Naquele momento, a mão estendida foi a dos bombeiros civis. Isso mostra que somos amigos, parceiros”, recorda Nunes, que elogiou a iniciativa do Coronel Silvane Givisiez de unir e lutar pelo fortalecimento das categorias.

BRIGADAS MUNICIPAIS

A criação das Brigadas Municipais foi um dos assuntos destacados no Encontro Regional. Para falar sobre o assunto, o Coronel Silvane Givisiez convidou o tenente do Corpo de Bombeiros, Kevin de Almeida Rodrigues. Sob gestão e coordenação técnica do CBMMG, o objetivo é que órgãos municipais credenciados, mediante assinatura de convênio com a corporação, possam estabelecer brigadas municipais compostas por voluntários ou agentes públicos capacitados.

A ideia é que, com a criação das brigadas municipais, os serviços e ações integradas possam chegar aos pequenos municípios, especialmente em comunidades nas quais não existam unidades do CBMMG. A legislação vigente não prevê a instalação em localidades com população inferior a 30 mil habitantes. De acordo com o tenente Kevin, o município que tiver interesse em formar uma brigada municipal deve manifestar a intenção ao CBMMG. Após firmarem o convênio, a corporação disponibilizará a capacitação dos brigadistas, tornando-os aptos a atenderem ocorrências em nível municipal

Os primeiros convênios para implementação da Brigada Municipal no Estado estão em fase de implementação nas cidades de Itabirito e Astolfo Dutra. Na área do 11º BBM, presente em 77 municípios, três já se manifestaram interessados em instalar a Brigada: Santa Bárbara, Barão de Cocais e Ipanema.

Para o bombeiro Civil Antônio Barroso, o I Encontro Regional, organizado pelo Coronel Silvane Givisiez, tornou-se um marco com sua proposta de integração e troca de conhecimentos, além de mostrar a oportunidade que surge com a expansão das Brigadas Municipais. Os profissionais poderão atuar em ações de prevenção e combate a incêndio e pânico, busca e salvamento, primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalar, em complementação às ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros.