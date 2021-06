Câmara de Ipatinga convoca candidatos aprovados para estágio

A Comissão Organizadora do processo seletivo para estagiários, publicou edital, nessa quarta-feira (23), convocando os estudantes aprovados dentro do número de vagas a comparecerem à Gerência de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Ipatinga.

O edital com a lista completa de classificação está disponível no ícone “Inscrições Processo Seletivo de Estágio”, na página inicial do site da Câmara (ver edital).

Os estudantes foram notificados da convocação por meio do endereço eletrônico informado no ato de inscrição.

De acordo com o edital, o interessado tem o prazo de 5 dias úteis para comparecer à Gerência de Recursos Humanos. Quem não comparecer dentro do prazo será desclassificado.

Ao todo, foram 14 vagas de estágios de graduação em Direito, uma de graduação de Comunicação Social e duas de graduação de Informática. Há também a formação de cadastro de reserva. A validade do estágio é de um ano, prorrogável por igual período.