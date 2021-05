Câmara de Ipatinga fará seleção para novos estagiários

A Câmara Municipal de Ipatinga irá publicar nos próximos dias, edital de contratação de estagiários para a área de direito, comunicação social – jornalismo e informática. Serão 14 vagas e as inscrições começam no próximo dia 24.

Esse ano, em virtude da pandemia, o processo será diferente. “Optamos por uma classificação em que será observada as notas dos estudantes, já que fica inviável organizar prova para tantos estudantes, como fizemos em anos passados. Nosso cuidado ocorre no momento em que precisamos promover distanciamento social e cumprimento de todas as regras sanitárias”, explicou a coordenadora da gerência de Recursos Humanos, Núcia Kardinale.

A seleção pública regulada destina-se ao preenchimento de 14 vagas de estágios de graduação em Direito, uma de graduação de Comunicação Social e 2 de graduação de Informática existentes na Câmara Municipal de Ipatinga, assim como para a formação de cadastro de reserva.

O período de inscrição será dos dias 24 de maio de 2021 a 04 de junho de 2021, sendo que serão reservadas 10% das vagas existentes para estudantes portadores de deficiência.

COMO PARTICIPAR

Para participar os estudantes devem estar regularmente matriculados e frequentes em curso de educação superior de direito, comunicação social ou informática no ato da inscrição, bem como na convocação. Os futuros estagiários podem cursar qualquer instituição de ensino reconhecida oficialmente pelo Ministério da Educação.

“Uma comissão de servidores está cuidando de tudo para que o processo tenha a maior lisura possível e transparência possível”, disse o presidente do Legislativo, Toninho Felipe.

São critérios de desempate: maior nota, considerando a média aritmética das notas das disciplinas estudadas nos dois últimos períodos anteriores ao que o acadêmico estiver cursando, constantes no histórico escolar de cada candidato; candidato cursando o período mais avançado e próximo da colação de grau do curso; maior idade, considerando ano, mês e dia.

O estudante que for contratado deverá ter disponibilidade de 25 horas semanais para as atividades de estágio, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; estar cursando, durante o segundo semestre letivo de 2021, no mínimo, o 5º período semestral e, no máximo, o 8º período semestral do curso de Direito; no mínimo, o 4º período semestral e, no máximo, o 7º período semestral dos cursos de Comunicação Social ou Informática.

Os graduandos poderão contar com bolsa mensal no valor de R$ 760,47, que será paga até o último dia útil de cada mês; cartão de bilhetagem eletrônica de vale-transporte, opcional e sem contrapartida financeira do estagiário; seguro contra acidentes pessoais, contratado pela Câmara Municipal de Ipatinga.