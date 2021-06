Campanha arrecada cestas básicas para famílias necessitadas em Ipatinga

Por iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), a Prefeitura de Ipatinga recebeu por meio da Secretaria de Assistência Social – SMAS, na manhã desta sexta-feira (11), dezenas de cestas básicas que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e necessitadas de gêneros alimentícios essenciais no município.

A campanha “DOE”, idealizada pela denominação religiosa, apurou a arrecadação de 40 toneladas de alimentos com o envolvimento de membros de congregações na região. Os mantimentos foram organizados e convertidos em 1.500 unidades de cestas básicas na Casa da Provisão, braço social da Igreja.

A entrega das cestas foi realizada no hall do estádio Ipatingão. Além dos órgãos de assistência social do município, foram atendidas com cestas para distribuição dos alimentos a famílias carentes as Polícias Civil e Militar e, também, o Corpo de Bombeiros.

O secretário de Governo do município, Roberto Soares, que representou o prefeito Gustavo Nunes na cerimônia, comentou: “Parabenizo a iniciativa dos organizadores, que em tempo recorde conseguiram apurar e estruturar as cestas, acelerando também o processo de distribuição para que as famílias possam ser assistidas. Quem tem fome, tem pressa. Essa ação é importantíssima e deve servir de exemplo para outros, sensibilizando-os para igualmente socorrerem o próximo. Faço um apelo para que as pessoas possam continuar doando e ajudando a quem precisa”.

A secretária de Assistência Social de Ipatinga, Jany Mara, também parabenizou a IEQ pela ação, considerando-a “muito relevante”. Ainda segundo ela, “com mais esta iniciativa de apoio às famílias em vulnerabilidade social na nossa cidade, teremos impactos bastante positivos nos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social e no CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social, organismos já muito envolvidos no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social e com demandas de toda ordem a serem atendidas”.

A supervisora Distrital da Igreja Quadrangular no Vale do Aço e Caratinga, pastora Márcia Perozini, agradeceu emocionada a presença de todos e enfatizou a importância em ajudar: “A campanha DOE é uma oportunidade para exercermos nossa generosidade. Aquele que tem, doe para quem não tem”, resumiu.

Ao final da solenidade, inúmeras viaturas policiais, abastecidas com as cestas básicas, saíram em comboio para iniciar a distribuição.