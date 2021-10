A Fundação Aperam Acesita por meio do projeto Celebrando o Dia do Idoso, retoma as atividades em celebração ao Dia do Idoso, comemorado no início deste mês. O objetivo da iniciativa é promover ações com programação diversificada que contemple estratégia interativa entre os idosos, possibilitando ao público acesso a atividades de cultura, lazer, além de informações sobre iniciativas e serviços ofertados no município para terceira idade e espaço de debate sobre seus direitos na vida cotidiana.

A programação que ganhou um formato híbrido foi iniciada por meio de uma webinar, e agora segue de forma itinerante em alguns pontos da cidade de Timóteo com a série de apresentações do Arte na Praça.

A primeira apresentação foi realizada ontem (21), para o público interno no Sodalício Tio Questor e segue na próxima segunda-feira aberta à comunidade com apresentações culturais, música, dança, teatro com os idosos dos Programas Humanizar, Andanças e Associação de Assistência Social (Asas), além de sorteio de brindes e homenagens.

A entrada é gratuita, mediante apresentação do cartão de vacina e o uso de máscara é obrigatório. Os ingressos podem ser retirados nas coordenações dos programas Andanças, Humanizar e Asas, ou ainda nos Cras de Timóteo – Centros de Referência da Assistência Social.

O projeto “Celebrando o Dia do Idoso” é uma iniciativa da Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo, Conselho Municipal do Idoso e Associação de Assistência Social (Asas). A atividade integra ainda o Programa de Inclusão com Diversidade desenvolvido pela Aperam, que tem como objetivo ampliar a representatividade e a pluralidade de sua equipe interna, reforçando os valores de respeito às diferenças.

Programação:

– Segunda-feira (25/10), às 19h – Centro Convivência Trajano Quirino Bicalho (Av. Acesita, 3468 – São José);

– Terça-feira (26/10), às 19h – Quadra da Apae (Av. Efigênia Pereira, Bitencourt, 275 – Timirim);

– Quarta-feira (27/10), às 19h – Quadra do Alvorada (rua Rio São Francisco, Alvorada);

– Quinta-feira (28/10) às 19h – Quadra do Recanto Verde (rua Angico, 250, Recanto Verde).