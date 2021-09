Cemitério de Ipatinga recebe melhorias no sistema de drenagem

A Prefeitura de Ipatinga está realizando uma correção do sistema de drenagem em área do Cemitério-Parque Nossa Senhora da Paz, no bairro Veneza II. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), as intervenções vão corrigir um problema que afeta a rede de canalização de águas pluviais e tem se agravado nos últimos anos, a cada época chuvosa, gerando instabilidade e destruição de parte das pistas utilizadas pelo público.

Equipes técnicas da Semop estudaram a situação e identificaram as causas do abatimento verificado em alguns trechos do asfalto. O problema na rede já representava riscos de danos materiais e físicos, tornando inadiáveis os serviços por uma questão de segurança. As obras tiveram início no final de agosto e deverão ser concluídas na segunda quinzena de outubro.

O prefeito Gustavo Nunes tranquiliza a população quanto ao cumprimento do cronograma das obras. “Como é sabido, 2 de novembro é o Dia dos Finados e muitas pessoas habitualmente visitam as sepulturas de seus entes falecidos. Estamos esperando uma frequência de 20 a 30 mil pessoas nesta data, no horário de 8h às 18h, e não poderíamos ficar indiferentes, garantindo que todos cumpram suas ações religiosas com tranquilidade. Estamos trabalhando para que os cidadãos tenham mais acessibilidade ao visitar o local”, destacou o prefeito.

REFORMAS

O diretor do Departamento de Manutenção de Obras Viárias (Demov), João Victor Almeida, reforça que a reforma se dá em caráter emergencial. “Logo teremos novamente o período chuvoso e era importante que o trabalho fosse realizado com mais urgência, já que o terreno vinha cedendo. Por isso a necessidade de reconstruir o sistema de drenagem em trecho do terreno do cemitério”, destacou.

Trabalham na intervenção equipes da Secretaria de Obras sendo elas o Departamento de Manutenção de Obras Viárias (Demov), e a Seção de Topografia (Setop) e da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) o Departamento de Serviços Urbanos (Desurb).