Cemitério Municipal terá ampliação e modernização em Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabriciano já trabalha na captação de recursos para as obras de ampliação e modernização do Cemitério Municipal Senhor do Bonfim. De acordo com o projeto, o novo Cemitério será vertical, com sepulturas em sistema de gavetário e controle eletrônico. O projeto prevê ainda a construção de quatro capelas velórios, área administrativa, restaurante, serviço de jardinagem e estacionamento. Outra inovação é a informatização do serviço.

A ampliação será onde hoje funciona atualmente a Secretaria de Obras, que será transferida para uma nova área. Concluída a ampliação, está prevista a reforma da parte antiga e tudo será feito de forma ordenada e respeitando as famílias das pessoas ali sepultadas.

RECADASTRO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos, iniciou o processo de recadastramento de sepulturas do Cemitério Municipal Senhor do Bonfim, no Bairro Giovanini. Profissionais do município trabalham na contagem e identificação dos lotes, jazigos perpétuos ou não, nome e localização dos sepultados.

Todas as sepulturas estão sendo medidas e fotografadas. Além de atualizar os dados e corrigir inconsistência, as informações levantadas serão inseridas num sistema informatizado para facilitar a busca do usuário e auxiliar no gerenciamento e administração do cemitério. Os livros de registros dos sepultamentos, feitos manualmente desde a inauguração do cemitério na década de 60, também estão sendo digitalizados.

A gerente de Limpeza Pública, Thayze Rievert, explica a importância da iniciativa. “O trabalho inclui o levantamento, mapeamento e delimitação de quadras e identificação dos lotes. Com isso, será possível resolver problemas de localização, falta de manutenção ou obras inacabadas de jazigos, que ocorrem com frequência; ajudar as pessoas no acesso às sepulturas de seus entes e amigos e possibilitar o resgate histórico das famílias”, explica.

Até o final do ano, a expectativa é disponibilizar no site da prefeitura as informações sobre localização da sepultura, onde o usuário poderá verificar o acesso ao local.

No Cemitério Senhor do Bonfim existem atualmente mais de 50 mil pessoas sepultadas (em média são realizados 50 sepultamentos por mês). A partir do mapeamento, o município contará com um registro mais completo do cemitério. As informações também serão usadas no projeto de ampliação e modernização do Cemitério Municipal Senhor do Bonfim, em fase de captação de recursos para execução pela prefeitura.

JAZIGOS PERPÉTUOS

A prefeitura também vai iniciar o recadastramento dos títulos de perpetuidade dos jazigos do Cemitério Senhor do Bonfim. O objetivo é identificar os proprietários de túmulos abandonados e com documentação incompleta ou desatualizada. “Por lei, é dever de a família realizar a manutenção e os serviços de limpeza e conservação dos túmulos. No entanto, muitos jazigos estão abandonados, alguns com obras inacabadas. Por isso, reforçamos a importância dos proprietários manterem seus dados atualizados junto à secretaria do Cemitério e sempre que for realizar obras de reforma, se informar antes sobre critérios e documentos exigidos”, explica Thayze Rievert.

Para validação do jazigo ou reforma de sepulturas são exigidos os seguintes documentos: CPF (do titular e do segundo representante); Identidade (do titular e do segundo representante); comprovante de residência (do titular e do segundo representante) e; certidão do jazigo e a certidão de óbito de pelo menos um dos “de cujos” (pessoas sepultadas).

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3846-7750 e (31) 3846-7797.