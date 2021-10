Para atender o grande público que tradicionalmente se encaminha aos locais a cada Dia de Finados para reverenciar seus entes queridos, a Prefeitura de Ipatinga está executando uma série de intervenções nos cemitérios da cidade. São melhorias complementares, que vão além dos serviços de manutenção que já são realizados habitualmente. A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas passem pelos quatro campos-santos do município – Cemitério Parque Senhora da Paz, no bairro Veneza; Cemitério do bairro Bom Jardim, Cemitério do Ipaneminha e Cemitério do Barra Alegre – na próxima terça-feira (2).

Entre outros recursos, a manutenção no principal cemitério, o Parque Senhora da Paz, é subsidiada com taxas como as de sepultura perpétua, paga anualmente pelas famílias proprietárias. As taxas servem também para cobrir atividades de translado, inumações, exumações e emplacamento, sendo estabelecidas no Código Tributário do município, conforme previsto no Decreto nº 9.591, de 22 de fevereiro de 2021.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) informa que a manutenção dos cemitérios tem sido constante, garantindo que os espaços públicos estejam sempre bem cuidados. Contudo, durante esta semana as ações foram intensificadas, com equipes realizando serviços de pintura de meios-fios e de jardinagem, limpeza e poda de gramas.

Para garantir maior segurança aos frequentadores, a Sesuma faz um apelo aos visitantes para que evitem fazer queima de velas durante o Dia de Finados nos gramados ou túmulos do Cemitério Parque Senhora da Paz. Eles devem fazer uso dos locais previamente destinados a este costume. Outra recomendação é que sejam observados os protocolos sanitários para inibir contaminações pela Covid-19, como uso de máscaras e álcool em gel.

PROGRAMAÇÃO

Todos os quatro cemitérios poderão receber visitas a partir de 7h. Para o Cemitério Parque Senhora da Paz, no Veneza, estão programadas duas missas, uma às 9h, preparada pela Paróquia Cristo-Rei, e outra às 16h, na qual todos os párocos se reúnem. Conforme a Sesuma, nenhum agendamento de celebrações foi feito para os cemitérios de Barra Alegre, Bom Jardim e Ipaneminha até o momento.