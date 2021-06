Cenibra abre vagas para estagiários

Termina na próxima terça-feira (15) o prazo para inscrições no Programa Profissional do Futuro – Estágio Cenibra 2021/2022, cujo objetivo é atrair para a empresa talentos dos mais variados perfis. O processo seletivo será 100% virtual. Serão ofertadas vagas para cursos técnicos e de graduação, com atuação nas áreas Industrial, Florestal e Administrativa.

O início do estágio será em julho deste ano, com duração de até dois anos. As vagas disponíveis são para a fábrica e os escritórios em Belo Oriente, Guanhães e Nova Era. Haverá vagas extensivas a pessoas com deficiência.

Para se candidatar, o estudante deve acessar https://cenibra.gupy.io, ler o Regulamento e escolher a vaga pela qual tem interesse. Devem se inscrever os estudantes matriculados no curso durante o período de contrato de estágio, com formação prevista entre julho e dezembro de 2022, preferencialmente. Os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos às etapas de avaliações, quando receberão testes personalizados por meio da plataforma e serão identificados de acordo com os perfis de maior aderência à cultura da Empresa. Posteriormente, os classificados entrarão na fase de pré-seleção e serão entrevistados via videoconferência. Os aprovados passarão pelas etapas de documentação e contratação.

BENEFÍCIOS

A Cenibra oferece diversos benefícios, tais como: bolsa auxílio-estudante, transporte seletivo para as cidades da região, uniforme, seguro obrigatório e alimentação. Ao longo do estágio, será disponibilizada aos estudantes uma série de treinamentos do Programa de Desenvolvimento da Universidade Corporativa Cenibra (UCC), o que favorecerá a ampliação dos conhecimentos, novas habilidades e atitudes e promoverá o crescimento pessoal e profissional.

Para a estudante Mylenna Eschiley Gomes Martins, o estágio na empresa proporciona uma perspectiva de realização profissional. “Sinto-me muito feliz e realizada em fazer estágio na Cenibra. É uma grande honra trabalhar com essa equipe excelente e que tem me dado muito conhecimento. Espero continuar me esforçando para ficar nessa equipe auxiliando e consequentemente aprendendo”, relata.

INSTITUCIONAL

Sediada em Belo Oriente (MG), a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra é uma das grandes produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. A Empresa está presente em 54 municípios de Minas Gerais. Além dos impostos que recolhe e dos empregos que gera, a Cenibra desenvolve inúmeros programas que visam elevar os níveis de qualidade de vida das populações vizinhas.