Cenibra disponibiliza Relatório de Sustentabilidade e Demonstrações Financeiras de 2020

As novas versões digitais do Relatório de Sustentabilidade e das Demonstrações Financeiras da Cenibra e de suas controladas encontram-se disponíveis no site da empresa. Os documentos apresentam informações detalhadas sobre as estratégias corporativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e a evolução financeira e patrimonial da Cenibra no ano de 2020.

O Relatório de Sustentabilidade contempla as principais informações sobre o desempenho e as práticas de gestão da empresa nas Dimensões Econômica, Social, Ambiental e Institucional (Governança), no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. A Cenibra atua em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são as 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a construção de um mundo mais justo e inclusivo.

No documento, a Diretoria divulgou uma mensagem para os empregados, a comunidade, os acionistas e demais partes interessadas. Nela, os diretores relatam que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a Cenibra encerrou o ano com o atingimento de uma marca histórica, a produção de 1.273.282 toneladas de celulose. Segundo a mensagem, o resultado foi obtido graças “à estabilidade dos ritmos de produção, à não realização da parada geral para manutenção dos equipamentos e ao comprometimento e empenho dos empregados na geração de valor compartilhado”.

Ainda em 2020, a Cenibra deu sequência aos investimentos voltados para a melhoria da performance das florestas, a eficiência dos processos produtivos e os recursos de tecnologia da informação para garantir a competitividade produtiva e gerencial.

Outra prioridade em 2020, na frente Environmental, Social and Governance (ESG), foi a manutenção dos investimentos para uma atuação responsável, no que se refere à gestão dos impactos das operações no meio ambiente, a utilização de recursos naturais e o relacionamento com as partes interessadas, principalmente envolvendo as comunidades em que a Cenibra está inserida. Também se intensificaram os esforços para a promoção da cultura de saúde e segurança na Empresa, o crescimento pessoal e profissional dos empregados e a busca da melhoria contínua das condições de trabalho.

“A Cenibra superou o ano de 2020, tão histórico para todos, com a certeza de que estará ainda mais forte que antes da pandemia. Continuaremos envidando e integrando esforços para que a Empresa não pare de crescer e seja destaque no setor de papel e celulose brasileiro”, disseram os diretores.

No relatório de Demonstrações Financeiras, a Diretoria explicou que a nova conjuntura econômica oriunda da pandemia afetou diversos setores da economia mundial, inclusive o mercado de celulose. “A rápida disseminação do vírus e as subsequentes respostas políticas mundiais provocaram as disfunções entre oferta e demanda. O preço da celulose se manteve deteriorado na maior parte de 2020, com sinalização de retomada apenas no fim do ano, acompanhada pelo reaquecimento econômico mundial”, esclarece.

Para visualizar os relatórios, os interessados devem acessar os seguintes endereços: https://www.cenibra.com.br/relatorio-de-sustentabilidade/ e https://www.cenibra.com.br/demonstracoes-contabeis/.

ATUAÇÃO

Situada no Leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) é uma Empresa de capital fechado controlada pela Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co., Ltd. (JBP). A Empresa maneja uma área de 253.644 hectares, dos quais 121.840 hectares são para o plantio de eucalipto e 105.573 hectares são áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação nativa.

A Cenibra opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1,2 milhão de toneladas por ano; três regionais de manejo florestal no estado de Minas Gerais (Guanhães, Nova Era e Rio Doce); um terminal portuário especializado, em Barra do Riacho (ES), com participação acionária de 49%; e um escritório corporativo e comercial em Belo Horizonte (MG).

A Cenibra tem 98% de sua produção direcionada ao mercado externo, atendendo a Ásia, a Europa e a América do Norte.