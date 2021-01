Cenibra distribui cestas e brinquedos para empregados e instituições

Todos os anos, a Cenibra realiza a distribuição de cestas de alimentos e brinquedos para os empregados e instituições filantrópicas de sua área de atuação. A iniciativa visa à integração das famílias e das comunidades à empresa e reforça o compromisso da Cenibra na promoção da cidadania.

Foram mais de 4.700 cestas e 2.400 brinquedos distribuídos, na fábrica e nas Regionais Florestais. Sete instituições de acolhimento para crianças e adolescentes foram contempladas com os brinquedos, além dos 1.781 empregados com dependentes na faixa etária de 0 a 10 anos.

Neste ano, a novidade é que os empregados também receberam um kit com frascos de álcool em gel, mel produzido por apicultores parceiros e folder informativo com dicas de prevenção à Covid-19.

CUIDADOS

Para evitar que a pandemia do novo coronavírus afete as atividades da Empresa, a Cenibra tem investido continuamente em medidas que protejam a saúde e a segurança dos empregados, familiares e prestadores de serviços. Por isso, a entrega das cestas e dos brinquedos seguiram as orientações previstas no protocolo da Empresa, como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento.