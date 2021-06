Cenibra implanta programa de Melhoria Contínua com participação dos empregados

Para incentivar a participação dos empregados nas melhorias do ambiente de trabalho e a proposição de práticas inovadoras para a empresa, a Cenibra lançou o Programa de Melhoria Contínua e Inovação (PMCI). Gerenciada a partir de uma única plataforma, a iniciativa facilitará a gestão de ideias por meio de indicadores que permitam o acompanhamento e a verificação da eficácia dos novos projetos implantados.

Os empregados poderão participar sugerindo uma ou mais ideias. Todas as propostas ficarão registradas em um banco virtual, que servirá para orientar o trabalho dos Grupos de Melhoria Contínua e Inovação (GMCI), com o apoio de mentores capacitados.

Com o PMCI, a Cenibra quer incentivar a criação de um ambiente de trabalho ainda mais desafiador e instigante, no qual os empregados sejam constantemente estimulados a encontrarem inovações e soluções para problemas do dia a dia.

O lançamento do programa contou com a participação do corpo administrativo e gerencial da empresa. Na ocasião, o diretor Industrial e Técnico, Júlio César Tôrres Ribeiro, disse que o PMCI motiva os empregados a trabalharem no desenvolvimento de projetos “pelo orgulho de ter feito algo diferente que está sendo aplicado no dia a dia”.

A Cenibra já oferecia outros programas de melhorias, que agora serão geridos dentro da mesma plataforma. De acordo com o coordenador de Monitoramento, Pesquisa e Assistência Técnica a Clientes, Leonardo Souza de Caux, o PMCI expandirá as possibilidades de participação de todos os empregados. Uma equipe de mentores multidisciplinar será capacitada para promover a materialização de propostas, ideias e sugestões, fazendo a análise de viabilidade de cada projeto.

“O grande diferencial do PMCI é a aproximação entre as pessoas e o apoio mútuo. Nós vamos crescer juntos! O objetivo do PMCI é integrar todos os processos existentes, e essa integração está alinhada com as diretrizes, as metas e os objetivos da empresa”, resume Leonardo.

A Cenibra disponibilizou, em suas redes sociais, um vídeo explicativo sobre o programa. Na animação, os personagens interagem em busca de soluções para problemas diários. “Toda ação é fruto de uma ideia. Nada é colocado em prática sem antes ter sido pensado por alguém. Algumas ideias podem parecer inviáveis, mas quando colocadas em prática geram resultados incríveis”, explica Leonardo.

Em 2021, será feita a implantação de toda a estruturação planejada, na qual ocorrerão várias etapas de comunicação e entregas de forma estruturada com as partes envolvidas.