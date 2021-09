Cenibra implanta sistema que monitora fadiga de motoristas e reduz acidentes

Com o objetivo de aumentar a segurança dos motoristas que trabalham no transporte de madeira, a Cenibra instalou sensores de fadiga em todos os caminhões de transporte florestal da empresa (em todas as regionais). O sistema detecta padrões de comportamento, analisa os movimentos do veículo e avalia o desempenho do motorista na direção. Os algoritmos de reconhecimento de padrões detectam comportamentos inadequados e geram alertas.

“Além de uma ferramenta tecnológica inovadora, o sensor de fadiga é uma forma eficaz de proteger a vida dos motoristas e terceiros. Prova disso é que após sua instalação, a ocorrência de acidentes relacionados a sono foi reduzida a praticamente zero”, esclarece Cristian Moreira Castro, especialista da Coordenação de Logística Florestal e Infraestrutura.

O sensor analisa o comportamento do motorista, combinando informações sobre os movimentos do automóvel, a estrada e o nível de atenção do condutor. Alertas em tempo real são enviados a ele diretamente na cabine do veículo, caso seja necessário. Estes alertas chegam também a um centro de controle que, a partir das informações, pode empregar ações imediatas para a resolução do problema. O equipamento funciona durante o dia e à noite, em qualquer condição climática, com uso de óculos escuros ou de grau.

Por meio de uma câmera de monitoramento instalada no painel do caminhão, o sistema avalia os olhos do condutor, e caso ocorra o fechamento de suas pálpebras serão emitidos alertas cuja intensidade aumenta de acordo com o grau de fadiga detectado.

São exemplos de comportamentos inadequados que a tecnologia é capaz nos motoristas ao volante: bocejo, falta de atenção na condução, uso do celular, consumo de cigarro e manuseio de rádio e objetos. Além disso, o sistema também é capaz de mapear os horários e locais em que ocorrem mais desvios e identificar obstrução do equipamento ou ausência do condutor com o automóvel em movimento.

Em caso de sonolência ou cansaço é solicitado que o condutor pare o veículo em local seguro para realizar estimulação e neutralizar o efeito da fadiga. Caso essa condição persista, ele é orientado a parar em local seguro e encerrar a viagem.