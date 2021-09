Cenibra inicia Programa de Diversidade e Inclusão

Para promover a igualdade entre pessoas, proporcionar tratamento justo e sentimento de acolhimento no ambiente de trabalho, a Cenibra lançou, na terça-feira (28), o Programa de Diversidade e Inclusão. A Empresa está realizando um censo para conhecer melhor o perfil dos empregados, identificar oportunidades de melhoria e definir as estratégias de promoção da equidade e de um ambiente mais inclusivo.

O lançamento do programa foi realizado durante uma live que contou com a participação da alta administração da empresa, empregados e uma especialista no tema. Na abertura, o diretor-presidente, Kazuhiko Kamada, destacou as mudanças que o mundo está vivenciando e a necessidade de se adaptar a elas.

“A diversidade e a inclusão são imprescindíveis para a sobrevivência de uma empresa no futuro. A Cenibra foi constituída por diferentes culturas: a brasileira e a japonesa, que já têm em sua essência a diversidade e a inclusão. Estabelecemos um ambiente de trabalho em que cada empregado pode desempenhar um papel ativo, independentemente de raça, crença, orientação sexual e outras características pessoais. A diversidade e a inclusão fortalecem a missão da Cenibra, garantindo a sustentabilidade, o respeito e a justiça, com ideias diversas que promovem a inovação e criatividade”, disse o presidente.

Para o diretor Industrial e Técnico, Júlio César Tôrres Ribeiro, as políticas de diversidade e inclusão exigem mudanças de hábito e maturidade para serem implantadas. “As transformações culturais aceleraram muito fortemente nos últimos anos, com mudanças disruptivas. Temos que acompanhar essas transformações. O programa traz reflexões que entram em conflito com algumas questões que temos no nosso subconsciente. Precisamos fazer uma reflexão sobre esses pontos e crescer. Não só na empresa, mas em todos os ambientes”, ressaltou.

A live foi apresentada pela consultora Cris Kerr, especializada em Inclusão & Diversidade, professora da Fundação Dom Cabral e CEO da CKZ Diversidade que explicou a diferença entre diversidade, da qual todos fazem parte, e inclusão, um sentimento de pertencimento. Também afirmou que as mudanças culturais levam tempo para serem aceitas. “Quando falamos de diversidade e inclusão, estamos falando de uma jornada, porque se trata de uma transformação que demora um pouco para acontecer. Estamos plantando a semente da diversidade e inclusão e precisamos que todos ajudem a regar essa semente que vai florescer. É um tema que veio para ficar na sociedade.”

Ao final da live, um clipe musical feito por empregados e empregadas foi exibido. A música, composta por um artista regional e cujo título é “Abrigo”, traz uma mensagem de fé e esperança e ressalta a importância da união entre as pessoas para superar momentos de dificuldades.

CENSO

Em parceria com a CKZ Diversidade, a Cenibra desenvolveu o Censo de Diversidade, Inclusão, Equidade e Pertencimento, que conta com 27 perguntas simples e rápidas de serem respondidas. Os empregados que participarem terão o sigilo resguardado. Os resultados ajudarão a traçar o panorama da Empresa e nortearão as políticas de inclusão.