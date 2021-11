Inaugurado no último mês de outubro e instalado no prédio do Grande Hotel Ipatinga – patrimônio do município, o Centro de Memória Usiminas recebeu recentemente a visita dos Promotores de Justiça do município onde foram recebidos pelo presidente Sergio Leite e outros diretores da companhia. Durante a visita, o grupo percorreu os diversos ambientes do espaço e aprovaram a iniciativa da empresa.

Na parte histórica, conheceram um pouco mais da trajetória da indústria do aço, da instalação da Usiminas na região e a forte relação com a cidade de Ipatinga. Já no espaço artístico, o grupo conferiu o acervo de obras de arte reunido pela empresa ao longo de quase seis décadas de operação e que agora está disponível gratuitamente ao público.

O grupo de promotores pôde ver, na prática, o compromisso da Usiminas com a preservação do patrimônio da cidade e da região. Nos últimos anos, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, a companhia já havia recuperado outros três importantes imóveis que pertencem ao patrimônio histórico e artístico da cidade: a Academia Olguin, a Fazendinha e a Estação Pedra Mole.