Foi realizada na manhã desta quarta-feira (1º), uma cerimônia solene para a reinauguração da pista de pouso e decolagem e retomada das operações do Aeroporto Regional do Vale do Aço. O terminal retoma o funcionamento com voos diários para a capital mineira. O evento contou com a presença do vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, representantes do Estado, dos municípios da região e do setor produtivo.

O vice-governador, Paulo Brant, destacou em seu discurso a relevância logística do aeroporto para a região e para todo o Estado de Minas Gerais. “Essa é uma região que eu tenho um respeito enorme pela sua relevância e conheci muito de perto o potencial gigantesco da região, bem como suas demandas. O desenvolvimento econômico também depende da infraestrutura, e no Vale do Aço ainda está aquém do que a região precisa. A reabertura do aeroporto, bem como outras ações como a duplicação da BR-381 e perspectivas de ferrovias, colocará o Vale do Aço dentro da rede econômica de Minas Gerais e do país. O meu desejo profundo com a retomada das operações do Aeroporto Regional do Vale do Aço é o relançamento da região ao lugar de destaque que sempre mereceu estar”, avalia o vice-governador.

OBRAS

As obras foram executadas sob a supervisão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Na ocasião o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, foi representado pelo diretor de transportes aeroviários Hélio Borchardt. O diretor pontuou que a volta dos voos para o Vale do Aço será um fator de fortalecimento econômico da região. “Com a reabertura do aeroporto teremos a retomada do crescimento da região no pós-pandemia. O aeroporto fechou antes do início das obras com pandemia e agora a gente espera que o terminal seja uma das alavancas do desenvolvimento do Vale do Aço, que é uma região tão importante para Minas Gerais”, observa Hélio.

O diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, João Luiz Teixeira Andrade, também mencionou o aeroporto como relevante para o fomento à economia regional e ainda informou a respeito do Plano Diretor Aeroportuário. “É necessário conectar o Vale do Aço a economia global e sabemos que o aeroporto é um trampolim para um futuro de muito desenvolvimento socioeconômico. E para conquistarmos este desenvolvimento, contratamos pela ARMVA o plano diretor do aeroporto, que tem a ambição de colocar o nosso aeroporto entre os três maiores aeroportos do interior de Minas”, pontua João Luiz

AS MELHORIAS

As obras de restauração do pavimento da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Regional do Vale do Aço foram iniciadas em maio deste ano, após o governo de Minas realizar a captação de recursos junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). Os investimentos de R$13,2 milhões foram divididos entre a União, com 91% dos recursos, e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, com 9%.

O trabalho consistiu na restauração do pavimento (base, sub-base e capa asfáltica) da pista de pouso e decolagem (2004m x 45m) e das duas taxiways (3.910 m²), além da reforma do pavimento rígido do pátio de aeronaves (20.662 m²), e execução de um aterro para regularizar a faixa de pista na cabeceira e na implantação de nova sinalização horizontal.

Com a conclusão da obra e outras medidas a serem implementadas, o Governo de Minas pretende evoluir a categoria do aeroporto, para que ele tenha autorização para o pouso e decolagem de aeronaves maiores, além da possibilidade de aumento da frequência semanal dos voos.

RETOMADA DOS VOOS

O assessor especial da Presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, ressaltou que o Vale do Aço é um dos pontos logísticos de relevância para a companhia dentro do Estado de Minas Gerais e também informou sobre os voos que retornaram nesta quarta. “Temos um carinho muito grande com o Vale do Aço e estamos sempre presentes aqui. Estamos iniciando com cinco voos diários, incluindo um voo noturno que é extremamente importante para visitas de um dia. A aeronave que está operando no momento é o ATR 72 600, o que temos de mais moderno. Quando você decola do Vale do Aço, você está decolando para o Brasil inteiro e para o mundo”, destaca.