Cervejaria Verace se consolida em Minas Gerais e quer conquistar o Brasil

O mercado cervejeiro é um dos que estão na contramão da crise provocada pela pandemia. Um levantamento realizado pela Euromonitor apontou que o volume de vendas da bebida em 2020 foi o maior dos últimos seis anos, somando 13,3 bilhões de litros – atrás apenas de 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo e teve um pico no consumo, atingindo R$ 13,8 bilhões de litros.

Segundo o diretor Comercial e de Marketing e sócio da Cervejaria Verace, Marcelo Paixão, essa demanda tende a crescer ainda mais. “A cerveja é muito sazonal. Em anos normais, o consumo já sobe de 30% a 40% durante os meses de verão. Este ano, além dessa demanda natural, ainda temos a retomada dos eventos, como shows e festas que haviam sido cancelados e começam a poder ser realizados a partir de agora”, diz.

Para conseguir atender a essa demanda crescente, Marcelo conta que é preciso muito planejamento e visão de negócio. “Quem não se preparou não vai conseguir acompanhar essa movimentação. Na Verace, fizemos grandes investimentos durante a pandemia. Somando a compra de novos equipamentos e toda a estrutura comercial e de marketing, atingimos algo em torno de R$ 2 milhões em investimentos nos últimos meses”, revela.

Os resultados desse aporte já podem ser vistos na fábrica da cervejaria, localizada em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Começamos com apenas um galpão, que foi construído por nós para abrigar a cervejaria. Hoje, já são três, e todos estão sendo transformados, porque, em setembro, vamos ampliar nossa capacidade de adega de 80 mil litros para 110 mil litros. E não vamos parar por aí”, promete.

NOVOS MERCADOS

Além de produzir mais, a Verace também anunciou sua entrada no segmento de destilados. “Fizemos a aquisição de um destilador e de uma máquina para enlatar. Nossa ideia é começar a produzir drinks prontos e outras bebidas, como o gin, que vêm fazendo sucesso principalmente entre o público mais jovem”, conta Marcelo.

A estratégia, de acordo com o sócio, se reflete no próprio slogan da empresa, “Viva sua verdade”. “Nossa proposta é estar presente nos momentos de verdade dos brasileiros, quando as pessoas estão felizes, comemorando. Norteamos nosso trabalho no sentido do que faz os brasileiros felizes e, por isso, acompanhamos todas as novidades e demandas do nosso consumidor, buscando sempre inovar dentro do nosso mercado”.

PRESENÇA EM MINAS E NO BRASIL

Todas essas novidades vêm para consolidar a marca Verace em Minas Gerais e preparar o terreno para conquistar outras regiões do país. Atualmente, a cervejaria está em 1.200 pontos de vendas em Minas, incluindo todas as grandes redes de supermercados. “Os próximos passos são partir para outras regiões do estado e do Brasil. Já temos uma equipe própria no Vale do Aço, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata. Em breve, vamos alcançar o Sul de Minas e o Triângulo, provavelmente ainda este ano”, revela Marcelo.

Com isso, a expectativa é mostrar para outros estados todo o potencial da Verace. “Queremos criar uma base forte em Minas para gerar força de marca e partir para outros estados com inteligência e planejamento. Não buscamos brigar com as gigantes, mas sim mostrar o diferencial do nosso produto, que é premium e oferece alta qualidade e maior valor agregado”, explica.

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

Atualmente, com as vendas diretas para pessoa física, a Verace já consegue estar presente em outros estados do Brasil. “Crescemos mais de 1.000% nos últimos seis meses graças aos investimentos no nosso e-commerce. Hoje, esse canal já representa em torno de 2% a 3% do nosso faturamento e a expectativa é que chegue aos 10%, sendo que antes da pandemia representava apenas 0,5%. Isso só foi possível graças a investimentos, divulgação de marca, reestruturação de embalagem e outras ações focadas na experiência do cliente”, aponta Marcelo.

Além do e-commerce, a Verace também é vendida em Belo Horizonte por meio de aplicativos como o iFood, por exemplo. “Já temos parceria com a empresa americana Dark Kitchen para fazer a distribuição nesses canais e já estamos com planos de seguir com eles para outras capitais”, revela o sócio.

“Acredito que fizemos todos os investimentos na hora certa. Estamos preparados para esse retorno e para colher os frutos. A ideia é continuar crescendo e já estamos discutindo os próximos passos para uma ampliação ainda maior, sempre com foco na qualidade. Não abrimos mão da nossa essência, de ser um produto premium, e com foco em inovação dentro do nosso mercado”, conclui Marcelo.