Chuva forte na madrugada desta terça-feira causa estragos em Ipatinga

Uma forte chuva que caiu na madrugada desta terça-feira (16), causou estragos em diversos pontos da cidade de Ipatinga. Segundo a Defesa Civil do município, choveu cerca de 86 milímetros. As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros ainda durante a madrugada, e a Defesa Civil segue com os trabalhos de averiguação por toda a cidade ao longo do dia.

Diversos estabelecimentos comerciais foram invadidos pelas águas da chuva. O volume de água também foi grande e causou alagamentos em vários trechos da Avenida Brasil, no Bairro Iguaçu.

Na Rua Bical na Vila Militar e na rua Serra Azul no Jardim Panorama ocorreram deslizamentos de terra de pouca proporção, e na rua Vanda no bairro Bom Jardim os bombeiros foram acionados por moradores para vistoriar um imóvel por risco de desabamento, mas não houve necessidade de retirar a família, que foi devidamente orientada pelos bombeiros. A equipe técnica da Defesa Civil fará avaliação e emitirá relatório sobre as condições do imóvel.

A prefeitura informou que vai chover mais nos próximos dias, conforme alerta feito pela Defesa Civil Municipal antes do feriadão de carnaval. Assim, a orientação é para que os motoristas evitem transitar durante as chuvas em áreas de alagamento.