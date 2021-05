Ciclovia que vai ligar Industrial ao Centro será marco histórico em Paraíso

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (14), o pontapé em um projeto que será um marco em Santana do Paraíso: a construção de uma ciclovia à margem da MG-232, entre o bairro Industrial e o bairro Vale do Paraíso, em frente ao local conhecido como Gameleira, na área central do município. O prefeito explica que o governo irá capitanear recursos junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na ordem de R$ 2 milhões, para viabilizar a obra. A execução da obra ainda depende da aprovação do crédito pelo BDMG.

A ciclovia terá 4.186 metros de extensão e representará segurança e conforto para ciclistas e pedestres que trafegam diariamente pela MG-232. O projeto da pista foi apresentado nesta sexta pelo governo, em reunião entre Bruno Morato, servidores da secretaria de Obras, o vice-prefeito, Oliveirinha, e outros representantes da Administração Municipal.

“Essa obra é muito importante para a cidade, porque representa lazer, qualidade de vida e segurança para ciclistas e pedestres que trafegam pela margem da rodovia MG-232. E também vai gerar oportunidades, porque hoje a pessoa que trabalha a dia ou por empreitada, e mora em Santana do Paraíso, quando tem que se deslocar até Ipatinga, gasta um valor significativo com esse deslocamento. Mas com a ciclovia, essa pessoa vai poder se deslocar de uma forma segura, com economia e com mais qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso com a cidade, de mudar a vida das pessoas para melhor”, afirma Bruno Morato.