Circuito Comunidade leva homenagem às mães em bairros de Ipatinga

O Mês das Mães será celebrado nos bairros Barra Alegre e Pedra Branca, em Ipatinga, no próximo domingo (23), com a terceira rodada do Circuito Comunidade Especial. Realizado pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a ação homenageia as mulheres e as mães de Ipatinga com o Sarau Itinerante – Poesia em Casa.

A bordo do minitrio elétrico, os atores Luzia di Resende e Marrione Warley vão declamar poesias sobre mães, mulheres, cuidado, amor, saudade e esperança na manhã de domingo. O Circuito Comunidade está entre as iniciativas do Instituto Usiminas que valorizam a diversidade e ampliam as oportunidades para mulheres na busca pela igualdade de gênero.

O Circuito Comunidade Especial pelo Mês das Mães já passou pelos bairros Caçula, Jardim Panorama e Parque das Águas, alcançando mais de 1,3 mil pessoas nos dois primeiros domingos de maio.