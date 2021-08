Clínica Veterinária do Unileste abre inscrições para atendimentos de animais de estimação

A Clínica Veterinária do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), inicia, nesta semana, atendimentos na área de Clínica Médica de cães e gatos domésticos do Vale do Aço. Os serviços são disponibilizados a pessoas cadastradas no CadÚnico (do Governo Federal), com renda familiar de até três salários mínimos e a organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal do Vale do Aço. Para os tutores interessados em ter seu animal atendido, é necessário agendamento prévio pelo telefone (31) 3846-5625, de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h.

O coordenador do curso de Medicina Veterinária, Dr. Marcos Vinícius Rodrigues, explica que as consultas são instrumentos de ensino, voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes e, claro, focadas no bem-estar dos animais e no atendimento à comunidade. “Os procedimentos irão proporcionar aos estudantes vivências práticas por meio de serviços especializados e de qualidade focados na saúde animal, e aos tutores, sem a possibilidade de grandes gastos com tratamentos e consultas veterinárias, cuidados adequados para o bem-estar do animal de estimação, contribuindo também para a saúde da família tutora e para a saúde pública da região”, explica.

Inaugurada em junho de 2020, a Clínica Veterinária é um espaço de vivência prática para os estudantes do curso, além de receber projetos de extensão e de pesquisa, propiciando aos discentes oportunidade de aprendizagem de habilidades e competências necessárias para a atuação profissional. A Clínica passa servir à comunidade prestando serviços sobre orientações de cuidados de manejo, alimentação, vermifugação e vacinação de animais, além de atendimento clínico e cirúrgico. A estrutura moderna, dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente, oportuniza aos estudantes iniciar o exercício da atividade profissional, sempre com a supervisão dos professores qualificados comprometidos com os valores éticos e com o bem-estar animal.

Todos os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio. Além disso, a unidade segue protocolos de biossegurança – Institucional, do Ministério da Saúde e de órgãos competentes, para que os tutores dos animais possam acessar as dependências da Instituição e a Clínica com segurança, como a aferição de temperatura na entrada do campus, o uso obrigatório de máscara de proteção e a disponibilização de álcool gel para a higienização das mãos, assim como limpezas periódicas dos locais e sinalização para distanciamento adequado.

Serviço:

Atendimentos na Clínica Veterinária Unileste

Local: Clínica Veterinária do Unileste, campus Coronel Fabriciano – Av. Tancredo Neves, 3500, B. Universitário.

Funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 21h, e aos sábados, das 09 às 13h.

Agendamentos: (31) 3846-5625 | de segunda a sexta, das 12h às 21h.