Clube Militar sobe o tom contra ministros do STF

O Presidente do Clube Militar, General Eduardo José Barbosa, lançou nesta quinta-feira (29), mais uma dura nota contra os ministros Supremo Tribunal Federal (STF). Com fortes palavras, o general não poupou críticas para o que afirmou ser uma “vergonha”.

Abaixo a nota do presidente do Clube Militar:

Inacreditável o nível vergonhoso de hipocrisia assumido pelo STF, utilizando sua página oficial para lançar assertiva mentirosa, buscando confundir a opinião pública.

Muito provavelmente para respaldar uma CPI esdrúxula, que mais parece um tribunal de inquisição, o STF vem a público afirmar que não impediu o Executivo Federal de coordenar as ações no combate à pandemia, quando todos que sabem ler um mínimo de português podem constatar que as decisões do Supremo deram a Governadores e Prefeitos o poder absoluto para decidirem o que bem entendessem, inclusive com medidas inconstitucionais e desvio escancarado de recursos públicos.

Isto, com certeza, contribuiu para piorar as consequências nefastas da pandemia, em muito lembrando governos passados rechaçados pela população em 2018, mas ainda protegidos por ministros escolhidos, exatamente, por esses corruptos que permanecem impunes.

Não é de se estranhar que esses mesmos ministros, não eleitos pelo povo, se promiscuam em discussões políticas (que não lhes cabem) e defendam, com vigor exacerbado, que não se melhore nosso sistema eleitoral para que seja mais transparente, com discurso semelhante àqueles que quase destruíram nosso País e desejam voltar ao poder.

Se o atual sistema é defendido pelos corruptos que não o querem transparente, já é um forte indício de que há algo errado…

General Eduardo José Barbosa – Presidente do Clube Militar 29 de julho de 2021