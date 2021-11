O advogado Augusto de Arruda Botelho decidiu “inovar” em sua fantasia de Halloween e se fantasiou de “patriota”, com camisa da Seleção Brasileira e a bandeira do Brasil. No entanto, após dizer que escolheu uma fantasia “assustadora”, passou a ser criticado por desrespeitar a bandeira do país.

Botelho, que também é colunista do portal Uol, compartilhou a “fantasia” em suas redes sociais e aproveitou para alfinetar os apoiadores de Jair Bolsonaro, que costumam ir a manifestações de apoio ao presidente com a mesma roupa.

“A gente pensou numa fantasia bem assustadora pra ir à festa de Halloween e conseguimos! Feliz Dia das Bruxas!”, escreveu.

Usuários do Twitter responderam a publicação e criticaram a falta de respeito do advogado com as cores do país. Alguns também falaram da Venezuela e de Cuba.

Fonte: Pleno.News