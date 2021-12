O comentarista esportivo Bob Faria deixou a Rede Globo nesta quarta-feira (8), após 18 anos de carreira na empresa. Faria era o principal nome da emissora para comentar jogos de times de Minas Gerais.

De acordo com o site Notícias da TV, a Globo busca uma reformulação na transmissão das partidas e escalará Henrique Fernandes, do SporTV, para substituir Faria. De acordo com o site, Faria confirmou a saída da emissora e disse que o momento é de “novos horizontes”.

“Sim, de fato estou deixando a emissora. Foram 18 anos muito bons, mas alguns ciclos precisam ser cumpridos. Saio guardando os melhores sentimentos sobre a empresa e sobre todos os amigos que fiz e com quem tive a honra de trabalhar. Foi uma jornada irretocável. Agora há novos horizontes”, disse o comentarista.

A emissora carioca tem demitido uma série de profissionais antigos para reduzir custos. Só no setor esportivo, já deixaram a Globo o ex-árbitro e comentarista de arbitragem Márcio Rezende de Freitas, o narrador Linhares Júnior e o repórter e apresentador Alexandre Oliveira. No entanto, mais saídas devem acontecer nos próximos meses.

Sem os direitos de transmissão de alguns dos maiores campeonatos de futebol disputados pelos times brasileiros, a emissora busca formas de adaptar-se à sua nova realidade, uma vez que a transmissão da Libertadores é feita pelo SBT e que os principais torneios estaduais estão sob os direitos da RecordTV.

Com informações Pleno.News